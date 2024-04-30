Ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan gram altında "3 bin lira" tahmini

Altının uzun vadede kazandırmaya devam edeceğini belirten ekonomist Tunç Şatıroğlu, gramda zirve için rakam verdi. Ons altında hedefin 2450-2500 dolar aralığı olduğunu söyleyen Şatıroğlu, gram altının ise 3 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi.

Son dönemde yatay seyrini koruyan altının nasıl seyredeceği merak konusu. Yatırımcılar "Altın düşecek mi, çıkacak mı?" sorusuna cevap ararken, ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan dikkat çeken bir altın tahmini geldi.

ALTINA İLGİ NEDEN ARTTI?

Şatıroğlu, FED'in 2024'te faiz indirimine başlayacağını duyurması, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-İran gerginliği gibi jeopolitik olaylar nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak bilinen altına yöneldiğini söyledi.

GRAM ALTINDA 3 BİN LİRA TAHMİNİ

Altının uzun vadede kazandırmaya devam edeceğini belirten Şatıroğlu, altın için rakam da verdi. Cumhuriyet'e konuşan Şatıroğlu, ons altında hedef fiyatın 2450-2500 dolar aralığı olduğunu, gram altın fiyatının ise 3 bin liraya kadar yükselebileceğini belirtti.

ALTIN ALACAKLARA UYARI

Altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve sabırlı olunması gerektiğini ifade eden Şatıroğlu, altın alırken bilindik kuyumculardan veya bankalardan alınmasını tavsiye etti.