Faiz indirimi ne zaman başlayacak? Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik mesaj

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi. Böylece faiz indiriminin başlaması için enflasyonda düşüşün bekleneceği vurgulandı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Parasal sıkılaşma konusunda konuşan Karahan önemli mesajlar verdi.

"YURTİÇİ TALEPTE DİRENÇ DEVAM EDİYOR"

Karahan, "2023'te net ihracat küresel faaliyetteki zayıf seyir nedeniyle yıl boyunca büyümeye negatif katkı verdi. 2023'ün üçüncü çeyreğinde yaşanan şoklar enflasyonu belirgin şekilde yükseltti. Mart ayında aylık enflasyonun eğilimi öngörülenden yüksek gerçekleşti. Göstergeler yurtiçi talepte direncin devam ettiğini gösterdi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını temel politika faizi olarak kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON DÜŞENE KADAR SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM

Karahan sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşumuzu koruyoruz. Yaptığımız parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz. Yılsonu enflasyonu hala beklentilerimizin üzerinde. İç talepte dengelenme ile birlikte sağlıklı bir dezenflasyon sürecine gireceğimizi değerlendiriyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağız. Para politikasını enflasyonu önce tek haneli rakamlara, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz."

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Karahan'ın enflasyon düşene kadar parasal sıkılaşmanın devam edeceğini belirtmesi, faiz indiriminin ne zaman başlayacağına yönelik önemli bir ipucu verdi. Faiz indiriminin başlaması için enflasyonun beklenti aralığına düşmesi beklenecek.

FAİZDE SON DURUM?

Merkez Bankası geçen hafta faiz kararında bir sürpriz yapmadı. Martta faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkaran Merkez, nisanda faizi yüzde 50'de sabit bıraktı.

HAZİRAN 2023'TEN BU YANA SERİ FAİZ ARTIŞLARI

Merkez Bankası Haziran 2023'ten günümüze 4 bin 150 baz puanlık faiz artışına gitti. Geçen yıl Haziran ayında faiz yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyordu.

Haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekimde 500 puan artışla yüzde 35'e, kasımda 500 baz puanlık artışla yüzde 40'a, aralıkta 250 baz puanlık artışla yüzde 42,50'ye, ocak ayında ise 250 baz puanlık artışla yüzde 45'e, martta 500 baz puanlık artışla yüzde 50'ye çıkarılmıştı.

PARASAL SIKILAŞMA NEDİR, NE İŞE YARAR?

Parasal sıkılaşma, para arzını azaltmayı ve faiz oranlarını artırmayı içerir. Bu yaklaşım, enflasyon baskısını azaltmaya yardımcı olur. Sıkı para politikası, hızla artan enflasyonu kontrol altına almayı amaçlar.