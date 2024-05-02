Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Ankara’daki su baskınlarını değerlendirdi: Bütün suç yağışa bağlanamaz

Ankara’da metrekareye 70 kg yağış düştüğünü belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu “Bu miktar sel baskını oluşturmaz. Sebep altyapı yetersizliği” dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Ankara’da önceki akşam etkili olan ve çok sayıda ev ve işyerinde su baskınlarına yol açan sağanak sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrekareye 70 kilogram yağış düştüğüne dikkati çekerken, uzmanlar su baskınlarına sebep olarak altyapı eksikliklerine vurgu yapıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, şehirlerdeki altyapıların yetersiz olduğunu söyledi.

“SEBEP İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL”

Kadıoğlu şunları kaydetti: “Normalde bir şehir, 500 yılda bir yağabilecek en şiddetli yağışa göre inşa edilir ancak bizim şehirlerimiz 50 yılda bir yağabilecek yağışa bile dayanıksız. Normal olmayan şey bu. Suçu yağışa bağlayıp altyapıdaki eksiklikleri görmemek, işi çözümsüzlüğe götürür. Yağmur suyu drenajı yok, dere yataklarına bina doldurmuşlar ama ‘Suçlu, iklim değişikliği’ diyorlar. İklim değişikliği, bütün bu çarpıklığı bizim yüzümüze daha çok vuruyor. Ankara’da ve İstanbul’da kent sellerine yönelik büyük bir atılım yapılması gerekiyor ama adını bile koyamıyorlar. Hepsi ‘taşkın’ diyor. Sanki her yerde dere var da taşıyor. Kimseyi de suçlamamak için, ‘İklim değişikliği sebebiyle böyle oldu’ deyip geçiyorlar. Yağmur sularının düştüğü yerde toplanması gerekiyor. Çatı sularının yollara verilmemesi lazım. Bütün ara sokaklarda drenaj sistemi olması gerekiyor. Bunun yanı sıra dere yataklarından uzak durulması şart.”

1.330 SU BASKINI İHBARI YAPILDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, şehirde etkili olan yağışa dair “Şu ana kadar yaklaşık 1.330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950’sine müdahale edildi. 350’sine de müdahaleye devam ediliyor” dedi. Şiddetli yağış sonucu can kaybı olmadığını ifade eden Şahin “Alt geçitlerimiz, yoğun yağış nedeniyle yer yer tıkanmış vaziyette. Onlara da ekipler müdahale ediyor” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın herhangi bir açıklama yapmaması ise başkentliler tarafından tepki ile karşılandı.