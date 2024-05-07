Antalya'daki teleferik faciasında iddianame tamam! Mesut Kocagöz için 27 yıla kadar hapis istemi

Antalya'daki teleferik faciasıyla ilgili iddianame hazırlandı. Aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 şüphelinin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Şüpheli S.K'nin tesiste elektrik teknikeri olarak çalıştığı ve dosyasında ilkokul diplomasının yer aldığı ancak ustalık veya mesleki yeterlik belgesinin bulunmadığnın altı çizildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik faciasıyla ilgili iddianame tamamlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 36 sayfalık iddianamede 3'ü çocuk 16 müşteki ve suçtan zarar gören 146 kişi yer aldı.

İddianamede, Tünektepe Teleferik İstasyonu'nda sistemin 9 taşıyıcı direğinden 5 numaralı direğin, orta noktasındaki flaşların bağlantılı bölümünden kopması sonucu yıkılarak 28 numaralı kabine çarptığı belirtildi.

TEKNİKERİN YETERLİK BELGESİ YOK

Çarpma nedeniyle kabinin alt bölümünün hasar alarak kırıldığı vurgulanan iddianamede, Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ve teleferik işletmesini yapan ANET AŞ firmasının genel müdürü, genel müdür yardımcısı, teknikten sorumlu makine mühendisi, iş güvenli uzmanı, bakım onarım ve teknik işleyiş hizmeti veren Mega Tower AŞ'nin işveren ve işveren vekillerinin, şirket bünyesinde teleferik tesisinde bakım ve onarım işlerinden sorumlu teknik personelin ve şirketin iş güvenliği uzmanının teleferikte meydana gelen kazada etkisinin olduğu kaydedildi.

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Şüpheli S.K'nin teleferik tesisinde elektrik teknikeri olarak çalıştığı anlatılan iddianamede, şüphelinin dosyasında ilkokul diplomasının yer aldığı ancak ustalık veya mesleki yeterlik belgesinin bulunmadığının altı çizildi.

"GENEL MÜDÜR SORUMLULUĞUNU İHMAL ETTİ"

Kocagöz'ün 28 Kasım 2023'te teleferik istasyonunu işleten ANET AŞ'de genel müdür olarak görev yaptığı ancak Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre bu yetkisinin 19 Şubat 2024'te son bulduğu belirtilen iddianamede, "Her ne kadar görev yaptığı süre içerisinde teleferikle ilgili işlem ve bakımların yapılması amacıyla ANET AŞ Genel Müdür Yardımcısı A.B.S'ye imza yetkisi vermiş ise de bu yetki devri yapılan işlemlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Mega Tower AŞ'nin yapmış olduğu bakımları kabul yetkisinin ve Mega Tower AŞ'nin personelinin bahsedilen işleri yapmaya ehil kişiler olup olmadığını araştırma yetkisinin genel müdür sıfatıyla Kocagöz'de bulunduğuna işaret edilen iddianamede, buna rağmen tesisin bakım ve onarımından sorumlu şüpheli S.K, K.K. ve O.K'nin bu işleri yapmaya yetecek herhangi bir mesleki belgesinin bulunmadığı ve genel müdür sıfatıyla Kocagöz'ün bu sorumluluklarını da ihmal ettiği kaydedildi.

İddianamede, Kocagöz'ün işletmenin izah olunan ve gereği gibi kurulmayan, kurumsal görevini ifa etmeyen birimlerin sebep olduğu soruşturmaya konu olaydan sorumlu olduğu, tüm bahsedilen bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, kazanın yaşanmasında "asli kusurlu" olduğu ifade edildi.

27 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Kocagöz'le birlikte genel müdür yardımcısı A.B.S, E.K.B, S.T, O.E, S.Y, S.K'nin de "asli kusurlu" olduğu, diğer şüpheliler O.K, K.K, H.A, Ö.E. ve A.A'nın ise "tali kusurlu" oldukları vurgulandı.

Şüpheliler, iddianamede yer alan ifadelerinde, teleferikte meydana gelen kazada herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını savunarak atılı suçlamaları kabul etmediklerini dile getirdi.

İddianamede, şüphelilerin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.