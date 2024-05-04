Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Teleferik faciasında bilirkişi raporu! Bakım yapan da denetleyen de aynı kişiymiş

Teleferik faciasında bilirkişi raporu! Bakım yapan da denetleyen de aynı kişiymiş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teleferik faciasında bilirkişi raporu! Bakım yapan da denetleyen de aynı kişiymiş

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda teleferiklerin bakımını yapan şirketle denetleyen şirketin aynı kişiye ait olduğu belirtildi. Ayrıca bakım ve değişimlerin sadece kağıt üzerinde yapıldığı öğrenildi.

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca insanın saatlerce havada mahsur kaldığı faciada bilirkişi raporu ortaya çıktı.

BAKIM YAPAN ŞİRKET DE DENETLEYEN DE AYNI KİŞİYE AİT

TRT Haber'in edindiği bilgiye göre raporda; teleferiklerin yıllık bakımlarını yapan şirketin, yönetmelik gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edildi. Teleferiğin bakımlarını yapan firma ile denetimlerini gerçekleştiren firmanın aynı kişiye ait olduğu da ortaya çıktı.

SERTİFİKALARI OLMADAN ÇALIŞMIŞLAR

Ayrıca raporda bakım, onarım ve teknik hizmetlerden sorumlu Mega Tower A.Ş. çalışanlarının ustalık ve mesleki yeterlilik sertifikaları olmamasına rağmen çalışmalarına izin verildiği belirtildi.

DEĞİŞİMLER SADECE KAĞIT ÜZERİNDE YAPILMIŞ

Kazanın gerçekleştiği 5 numaralı direkte makara ve lastik değişimi gibi işlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı fakat savcılığa gönderilen bilirkişi raporunda somut bulgular doğrultusunda ekipmanın güvenli çalışmasının sürekliliğinin sağlanmadığı yazıldı.

Öte yandan kazadan günler öncesinde bakım yapıldığı belirtilmesine rağmen 5 numaralı direkteki cıvataların hiçbirinin sıkı olmadığı da bilirkişi raporuna yansıdı.

İHBAR GELDİĞİ HALDE DEVAM ETMİŞLER

Tüm bunların yanı sıra kaza öncesi çevredekilerin teleferikte kıvılcım gördüğünü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET A.Ş'deki görevli tesis amirine söylediği, buna rağmen teleferiğin durdurulmadığı, sadece yavaşlatıldığı belirtildi.

Şimdi savcının iddianame hazırlaması beklenecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
112’ye gelen ihbar pes dedirtti: ‘Burada çok ölü var!’Almanya'da gündem Türkiye! İhlas Medya Grubu'nun organize edeceği etkinlikte iki ülkedeki iş fırsatları ele alınacak 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattı - GündemÖzel, Erdoğan görüşmesine ilişkin Kılıçdaroğlu'na ne dedi?İçişleri'nden tasarruf tedbiri! Bakan ve yardımcılarının araç sayısı azaltıldı - Gündemİlk adım İçişleri Bakanlığı'ndan geldiİlk fırsatta CHP'ye gideceğini söylemişti! Erdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendi - GündemErdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendiYurt dışından aldığı telefonu açtırmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 76 bin TL kaptırdı - GündemYurt dışından telefon aldı, hayatının şokunu yaşadıSaldırı hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist öldürüldü - GündemHain saldırı hazırlığı yapıyorlardı...2 farklı TC numarası var! 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor - Gündem2 farklı TC numarası var! 58 yıldır gerçek kimliğini arıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...