Teleferik faciasında bilirkişi raporu! Bakım yapan da denetleyen de aynı kişiymiş

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda teleferiklerin bakımını yapan şirketle denetleyen şirketin aynı kişiye ait olduğu belirtildi. Ayrıca bakım ve değişimlerin sadece kağıt üzerinde yapıldığı öğrenildi.

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca insanın saatlerce havada mahsur kaldığı faciada bilirkişi raporu ortaya çıktı.

BAKIM YAPAN ŞİRKET DE DENETLEYEN DE AYNI KİŞİYE AİT

TRT Haber'in edindiği bilgiye göre raporda; teleferiklerin yıllık bakımlarını yapan şirketin, yönetmelik gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edildi. Teleferiğin bakımlarını yapan firma ile denetimlerini gerçekleştiren firmanın aynı kişiye ait olduğu da ortaya çıktı.

SERTİFİKALARI OLMADAN ÇALIŞMIŞLAR

Ayrıca raporda bakım, onarım ve teknik hizmetlerden sorumlu Mega Tower A.Ş. çalışanlarının ustalık ve mesleki yeterlilik sertifikaları olmamasına rağmen çalışmalarına izin verildiği belirtildi.

DEĞİŞİMLER SADECE KAĞIT ÜZERİNDE YAPILMIŞ

Kazanın gerçekleştiği 5 numaralı direkte makara ve lastik değişimi gibi işlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı fakat savcılığa gönderilen bilirkişi raporunda somut bulgular doğrultusunda ekipmanın güvenli çalışmasının sürekliliğinin sağlanmadığı yazıldı.

Öte yandan kazadan günler öncesinde bakım yapıldığı belirtilmesine rağmen 5 numaralı direkteki cıvataların hiçbirinin sıkı olmadığı da bilirkişi raporuna yansıdı.

İHBAR GELDİĞİ HALDE DEVAM ETMİŞLER

Tüm bunların yanı sıra kaza öncesi çevredekilerin teleferikte kıvılcım gördüğünü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET A.Ş'deki görevli tesis amirine söylediği, buna rağmen teleferiğin durdurulmadığı, sadece yavaşlatıldığı belirtildi.

Şimdi savcının iddianame hazırlaması beklenecek.