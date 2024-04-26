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Ankara'da belediyenin teleferik işletmesi süresiz olarak kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da belediyenin teleferik işletmesi süresiz olarak kapatıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, mahkemenin imar planının iptaline karar verilmesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmesinin süresiz olarak kapatıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da meydana gelen teleferik faciasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara'da belediyeye ait teleferik işletmesi süresiz olarak kapatıldı.

MAHKEME İMAR PLANININ İPTALİNE KARAR VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Mimarlar Odası tarafından 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne açılan sonuçlanmış olup mahkemenin imar planının iptaline karar verilmesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, ayın güzergahta 217 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir” ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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