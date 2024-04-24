Faciadan 5 dakika önce: Antalya'daki teleferik kazası adım adım böyle gelmiş

Antalya'da, Ramazan Bayramı'nın son gününde meydana gelen teleferik faciasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş ve ailesinin kabine bindiği anlar ortaya çıktı. Bir kişinin ölümü, 17 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazadan 5 dakika önce yolcuların da teknik görevlileri uyardığı öğrenildi.

Antalya'daki Tünektepe Teleferik kazasında, güvenlik kamerası görüntüleri son anda yapılan uyarıları ve kazanın detaylarını gözler önüne serdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazadan önceki 5 dakika içinde, yolcuların üst istasyonda teleferik görevlilerini teknik bir sorun olduğuna dair uyardıkları görülüyor. İlk uyarıdan sonra teleferik, 25 saniye süreyle durduruluyor; ancak daha sonra tekrar çalıştırılıyor.

BİNİŞ ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada, Avukat Memiş Gümüş ve ailesinin de içinde bulunduğu kabin, harekete geçtikten 50 saniye sonra, halat geçemediği için direğe takılarak kaza meydana geliyor.

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KONTROL ODASINDA YAŞANANLAR KAMERADA

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, yolcuların ve operatörün etkileşimleri net bir şekilde gözlemleniyor.

Operatör Serkan Yellice, yolcuların uyarısı üzerine teleferiği kısa bir süre durdurmasına rağmen, yeterli kontrolleri yapmadan sistemi tekrar çalıştırıyor.

Bu durum, kazanın yaşanmasına sebep olan ana etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

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KAZA SONRASI İKİNCİ RAPOR HAZIRLANIYOR

Teleferik kazasının ardından olay yersi savcısının ikinci kez inceleme yaptığını açıklayan Av. Figen Çalıkuşu, hazırlanan yeni rapor sonrasında, ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün avukatlarının, tekrar tutuklanma kararına itiraz edeceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

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Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.