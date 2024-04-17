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Antalya'daki teleferik kazası enkazı havadan görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Antalya&#039;daki teleferik kazası enkazı havadan görüntülendi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da teleferik kazasının yaşandığı alandaki enkaz havadan görüntülendi. Direğin çarpması sonucu kabinden kopan parçalar ve tellerin etrafa dağıldığı görüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme çalışmaları sürüyor.

Antalya'daki teleferik kazası enkazı havadan görüntülendi - 1. Resim

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Teleferik sistemindeki direklerden birinin devrilmesinin yol açtığı kaza bölgesi havadan görüntülendi.

Antalya'daki teleferik kazası enkazı havadan görüntülendi - 2. Resim

Ortadan ayrılan direk, direğin parçası, kopan direk parçasının zarar verdiği teleferik kabini görüntülere yansıdı. Direğin çarpması sonucu kabinden kopan parçalar ve tellerin etrafa dağıldığı görüldü.

Yetkililer dışında bölgeye girişin izin verilmediği alanda polis ekipleri önlemlerini sürdürüyor.

Antalya'daki teleferik kazası enkazı havadan görüntülendi - 3. Resim

NE OLMUŞTU?

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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