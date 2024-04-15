Antalya'daki teleferik faciasında yeni gelişme! Polis tesise girişleri kapattı

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına dair yeni bir gelişme yaşandı. Kaza sonrası polis ekipleri, bölgede güvenliği artırdı. Teleferik tesisi, kazanın ardından "girilmez" şeridi çekilerek kapatıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 13 Nisan'da meydana gelen teleferik kazası Türkiye'nin gündemine oturdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Facianın ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz dahil olmak üzere 5 kişi tutuklandı. Son olarak polis ekipleri, bölgede güvenliği artırıcı adımlar attı.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

TESİS GİRİŞLERE KAPATILDI

Bölgeye kara yoluyla ulaşımın sağlandığı giriş noktasında görev yapan polis ekibi güvenlik önlemi alarak yetkililer dışında vatandaşların alana gitmesine izin vermiyor. Diğer taraftan normal zamanda vatandaşların teleferiğe biniş sağladığı tesis ise polis ekiplerince "girilmez" şeridi çekilerek kapatıldı.

22,5 SAATTE KURTARILDILAR

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.