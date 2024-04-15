İran-İsrail gerilimde çarpıcı detay! Saldırı ABD'ye önceden sızdırılmış

İsrail'in Şam'daki konsolosluk saldırısı sonrası, İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail topraklarına 300'ü aşkın SİHA ve füze saldırılıları düzenlemesine ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı. ABD basını, BAE ve Suudi Arabistan'ın operasyonla ilgili bilgileri Washington yönetimiyle paylaştığını duyurdu.

İsrail, Şam'daki İran konsolosluğuna saldırı düzenleyince Orta Doğu'da yeni bir savaş kapıya dayandı. İsrail 13 Nisan tarihinde misilleme olarak İsrail topraklarına 300'den fazla SİHA ve füzeli hava saldırıları başlattı. ABD basını, İran misillemesine yönelik dikkat çeken bir ayrıntıya yer verdi.

ABD İLE GİZLİCE ANLAŞTILAR

Mısır ve Suudi Arabistan'daki kaynaklar ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından Wall Street Journal'a konuşarak BAE ile Suudi Arabistan'ın ABD ile önceden anlaşarak İran saldırısına ilişkin bilgileri Washington yönetimine sızdırdıklarını belirtti.

İRAN ÖNCEDEN BİLGİ VERDİ

Öte yandan haberde, İranlı yetkililerin hava sahalarını korumaları amacıyla Suudi Arabistan ile Körfez ülkelerine İsrail'e yönelik saldırı planlarını önceden haber verdikleri ifade edildi.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

İsrail, 1 Nisan tarihinde İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenleyerek İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölümüne yol açtı.

Saldırıya misilleme ile karşılık vereceğini duyuran İsrail, 13 Nisan tarihinde İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatarak bazı askeri hedefleri vurdu. İsrail, saldırıların çoğunu hava savunma sistemleriyle bastırırken, bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirti.