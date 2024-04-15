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İran’ın İsrail’e saldırısını yorumlayan Hakan Ural eleştiri oklarının hedefi olmuştu! Sessizliğini bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İran’ın İsrail’e saldırısını yorumlayan Hakan Ural eleştiri oklarının hedefi olmuştu! Sessizliğini bozdu

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakan Ural, hakkındaki eleştirilere canlı yayında cevap verdi. Ural, kendisine yapılan eleştirilerin kasıtlı ve sistematik şekilde yürütüldüğünü savunarak “Belli odakların topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldım” dedi. Siyasete girip girmeyeceği merak edilen ünlü isim desteklediği partiyi de açıkladı.

Sunucu Hakan Ural, İran’ın İsrail’e saldırısını katıldığı bir programda yorumlamış, sosyal medyada tepkilerin hedefi haline gelmişti. Ural yapılan yorumlarla ilgili sessizliğini bugünkü programında bozdu.

SALDIRIYI YORUMLAYINCA ELEŞTİRİLDİ

Kanal D'nin sevilen programı 'Neler Oluyor Hayatta'nın başarılı yorumcusu Hakan Ural, hakkındaki eleştirilere yönelik açıklama yaptı. İran-İsrail gerilimi üzerine yaptığı yorum üzerinden eleştirilen Hakan Ural, eleştirilerin kasıtlı ve sistematik bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

“TOPYEKÜN SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIM”

Ural, “Sosyal medyadaki troller ve basındaki muhalif kisvesine bürünen ‘sözde gazeteciler’ yoluyla, belli odakların topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldım” dedi.

“YEREL SEÇİMLERDE İLKESEL BİR DURUŞ SERGİLEDİM”

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da Murat Kurum’a desteğini açıklayan Ural, seçim sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi. Yerel seçimlerde hizmet odaklı bir tercih yaptığını dile getiren Ural, seçimden sonra görüşlerinin değişmediğinin altını çizdi. Seçim sonucunun ilkelerini etkilemediğini dile getirdi.

DESTEKLEDİĞİ PARTİYİ AÇIKLADI

Hakan Ural, siyasete gireceği iddialarına ilişkin ise daha önce gelen milletvekilliği teklifini reddettiğini söyledi. Siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Ural, kendi görüşlerine en yakın partinin tahmin edilenin aksine AK Parti değil, Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu dile getirdi.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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