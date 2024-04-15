İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den İsrail'in karşısında duranlara tehdit: Yaptırımları destekleyeceğiz!

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze ve kamikaze İHA saldırılarının ardından, G7'nin İsrail'e düşman devletlere ve kişilere yaptırım uygulamasına destek vereceklerini açıkladı.

G7 dönem başkanlığını yürüten İtalya, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği insansız hava aracı ve füze saldırısının ardından İsrail'e karşı faaliyet gösteren bireylere ve devletlere karşı yeni yaptırımların uygulanmasına destek vereceğini açıkladı.

İran'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırı, İsrail'in Filistin'e karşı yürüttüğü savaşın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşeceği yönündeki korkuları artırdı.

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İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, yeni yaptırımların uygulanması için İtalya, Fransa, Almanya, Kanada, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'nin bir bütün olarak yaptırım kararına destek vermesinin gerektiğini belirtti.

"Tümüyle İsrail'e karşı net bir şekilde faaliyet gösteren, örneğin terörizmi destekleyen, Hamas'ı destekleyen insanlar için daha fazla yaptırıma ihtiyacımız varsa, bunu yapmak mümkündür. Ancak çok ciddi olmamız ve birlikte çalışmamız gerekiyor."

İRAN'A KARŞI SALDIRIYA DESTEK YOK

Tajani, İran saldırısını Tahran için "büyük bir hata" olarak nitelendirirken, İsrail için ise hava savunma sistemlerinin etkinliğini ortaya koyarak ABD, İngiltere, Fransa ve Ürdün'ün yardımıyla çoğu insansız hava aracı ve füzenin düşürülmesinin "olumlu" olduğunu belirtti.

G7, Pazar günü saldırıyı kınadı ve Tahran'ı ölçülü davranmaya çağırdı. ABD, İsrail'i İran'a karşı olası karşı saldırıda desteklemeyeceği konusunda uyardı.

"REFAH'IN İŞGALİNE KARŞIYIZ"

Tajani ayrıca İtalya'nın güney Gazze şehri Refah'a herhangi bir İsrail işgaline kesinlikle karşı olduğunu ve ateşkes çağrısını yineledi, aynı zamanda Hamas'ı 7 Ekim saldırısı sırasında alıkonulan tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmaya çağırdı.

Tajani, 17-19 Nisan'da İtalya'nın Capri adasında yapılacak G7 dışişleri bakanları toplantısı öncesinde, İsrail'in İran'a saldırısının bölgede istikrarı yeniden tesis etme çabalarını daha da engelleyeceğini söyledi.