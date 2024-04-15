13 Nisan gecesi İran İsrail arasında yaşananlar ve savaşın nedenleri

İran ve İsrail arasında ne oldu, İran neden savaş açtı konuları gündeme geldi. Ortadoğu son zamanların en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. 13 Nisan gecesi İran, ilk kez doğrudan İsrail topraklarına yönelik bir saldırıda bulundu.

İran, neden İsrail'e saldırdı savaşın nedenleri ve iki devlet arasındaki gerilimin başlangıcı araştırılıyor.

13 Nisan Cumartesi gecesi İran, doğrudan İsrail topraklarına 300'den fazla olduğu söylenen SİHA ve füze ile hava saldırısı düzenledi.

İsrail'de hava saldırısı sirenleri duyuldu ve halk sığınaklara gitmeye başladı.

Saldırının nedeni ise 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısı.

Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ikisi general rütbesinde olmak üzere 7 İranlı askeri danışman hayatını kaybetti.

İsrail saldırıyı resmi olarak üstlenmese de İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e karşılık vereceklerini açıkladı.

Gelişmeler üzerine gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen İsrail, savunmanın yanında saldırıya da geçebileceklerini belirtti.

Beklenen saldırı 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece gerçekleşti.

Borbardıman İran başta olmak üzere müttefikleri Irak, Suriye ve Yemen üzerinden gerçekleşti.

Gönderilen SİHA ve füzeler ise başta İsrail ve ABD olmak üzere İngiltere, Fransa ve Ürdün tarafından vuruldu.

İsrail'in pek çok noktasında İran'ın yolladığı SİHA ve füzeler imha edilirken bir kısmı da henüz topraklarına girmeden müttefikleri tarafından vuruldu.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'e karşı düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını, devamını amaçlamadıklarını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla yaptığı görüşmede İsrail'e desteklerinin tam olduğunu ancak İran'a karşı yapılacak bir saldırıda destek olmayacağını belirttiği öğrenildi.