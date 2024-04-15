Tüm dünyanın gözü İran-İsrail geriliminde! Olağanüstü toplantıda ipler gerildi: 'Batı'ya yapılsa intikamdan bahsederdiniz'

Uluslararası kamuoyunun gözü, İran'ın İsrail'e saldırısı ve sonrasında yaşananlarda... İsrail'in BM'ye olağanüstü toplantı çağrısıyla bir araya gelen BM Güvenlik Konseyi'nde ABD, İngiltere ve Fransa; İsrail'e destek verirken Rusya ve Çin'den İsrail'in İran Büyükelçiliği'ne yaptığı saldırı hatırlatması geldi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi. İşte İran-İsrail geriliminde son yaşananlar...

Canlı Anlatım Özeti ÇİN: İSRAİL'İN SALDIRISI HUKUKUN AÇIK İHLALİ

İSRAİL'DE OKULLAR YENİDEN AÇILIYOR

ABD'Lİ BAKAN BLINKEN'DAN TELEFON DİPLOMASİSİ

ABD, MİT BAŞKANI KALIN'DAN ARABULUCULUK TALEP ETTİ

15.04.2024 07:55

BMGK TOPLANTISINDA İRAN-İSRAİL TARTIŞMASI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail çağrısı üzerine acil toplandı. Toplantıda Birleşmiş Milletler daimi üyesi 5 devlet arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. ABD, İngiltere ve Fransa İran'ı kınayıp İsrail'e destek verirken, Rusya ile Çin temsilcileri ise İsrail'in İran'ın Şam misyonunu vurmasına neden tepki gösterilmediğini sorguladı.

'SADECE İSRAİL HALKINDA DEĞİL, DİĞER ÜLKE HALKLARINA DA TEHDİT'

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İran'ı kınayarak başladığı konuşmasında, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik bir adım atması gerektiğini savundu.

Wood, "İran'ın pervasız davranışları sadece İsrail halkına değil, bölgedeki Ürdün ve Irak gibi BM üyesi diğer ülke halklarına da tehdit teşkil etmektedir. Güvenlik Konseyi İran'ın eylemlerinin karşılıksız kalmaması için bir yükümlülüğe sahiptir." dedi.

İran'ın Hizbullah ve Husiler gibi bölgedeki bağlı unsurlarını kullanarak uluslararası güvenliği tehdit ettiğini savunan Wood, İran'ın bölgede tansiyonu artıran eylemlerinin yakından takip edilmesi ve BMGK nezdinde İran'ın sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

İNGİLTERE VE FRANSA'DAN İSRAİL'E DESTEK

Daha sonra söz alan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da İran'ı İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle kınadı ve Tahran'ın bu saldırılar dolayısıyla sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere da İsrail'e desteklerinin tam olduğunu ve İran'ı şiddetle kınadıklarını belirtti. Fransız temsilci, BMGK nezdinde İran'ın sorumlu tutulması için çaba göstereceklerini ifade etti.

RUSYA'DAN ŞAM HATIRLATMASI

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise İsrail'in önceki hafta Şam'da hedef aldığı İran'ın diplomatik misyonu ile ilgili konuyu gündeme getirdi.

Nebenzia, herhangi bir ülkenin diplomatik misyonunun vurulmasının ilgili uluslararası anlaşmaların açık ihlali olduğunu, ancak bu konuyu BMGK'de gündeme getirdiklerinde kınama kararının ABD, İngiltere ve Fransa tarafından engellendiğini hatırlattı.

Nebenzia, "Şu an gördüğümüz sonuç şudur, diplomatik bir misyona yönelik bir saldırı uluslararası hukuka göre 'casus belli' (savaş nedeni) sayılır. Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" şeklinde konuştu.

BMGK'nin İran ve İsrail'e yaptığı muamelede çifte standart uyguladığını savunan Nebenzia, İran'ın meşru müdafaa yaptığı görüşünü dile getirdi.

ÇİN: İSRAİL'İN SALDIRISI HUKUKUN AÇIK İHLALİ

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun da İsrail'in İran diplomatik misyonuna yönelik saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu savundu ve İran'ın karşı saldırısının ise "bölgede tansiyonun artması" noktasında endişe verici olduğunu ifade etti.

15.04.2024 07:40

İSRAİL'DE OKULLAR YENİDEN AÇILIYOR

İsrail ordusu, İran'ın hafta sonu gerçekleştirdiği hava saldırısı nedeniyle kapatılan okulların bugünden itibaren İsrail genelinde yeniden açılacağını duyurdu.

15.04.2024 07:30

ABD'Lİ BAKAN BLINKEN'DAN TELEFON DİPLOMASİSİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ile İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele aldı ve ABD'nin bölgede tansiyonun artmasını istemediği mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre Dışişleri Bakanı Fidan'a, Türkiye'nin Orta Doğu'da gerilimin azaltılması yönündeki çabaları dolayısıyla teşekkür eden Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi.

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmelerinde de İsrail-İran geriliminde son durumu değerlendiren Blinken, mevkidaşlarına, "ABD'nin bölgede daha fazla gerginlik peşinde olmadığı" mesajını verdi.

ABD'nin İsrail'in güvenliği konusunda hassas olduğunu aktaran Blinken, bundan sonraki sürece ilişkin bölgedeki ülkelerle yakın koordinasyon halinde olacaklarını vurguladı.

15.04.2024 07:20

ABD, MİT BAŞKANI KALIN'DAN ARABULUCULUK TALEP ETTİ

CIA Başkanı Burns'ün bayramda MİT Başkanı Kalın'ı arayarak İran-İsrail gerginliğinde arabulucu olmasını istediği bildirildi. Kalın ile Burns, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu.

ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşme akabinde Kalın, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Yer: İsrail