AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, parti değişikliği kararına ilişkin iddialara cevap verdi. Yüceer, kararın tehdit, korku veya kişisel çıkarla alınmadığını belirterek, "En büyük motivasyonumuz Tekirdağ'a daha fazla hizmet getirebilmek" dedi.

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Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılarak Yeni Parti'ye geçen, ardından bu partiden de istifa ederek AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı Yüceer, ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayarak siyasi kararının gerekçelerini ve hakkında ortaya atılan iddiaları değerlendirdi.

"NE TEHDİT NE KORKU NE DE KİŞİSEL İKBAL"

Parti değişikliğinin ardından çeşitli iddiaların gündeme getirildiğini belirten Yüceer, kararın herhangi bir tehdit, korku veya kişisel beklentiyle alınmadığını ifade etti.

Tekirdağ'a daha fazla hizmet götürmenin en önemli hedefleri olduğunu vurgulayan Yüceer, şöyle konuştu:

"Bu kararın alınmasında ne bir tehdit, ne bir korku ne de kişisel bir ikbal yönlendirmesiyle bu kararı almış değiliz. Bu kararı almamızdaki en büyük motivasyonumuz bir büyükşehir belediye başkanı olarak bugünden sonra Tekirdağ'a daha fazla hizmet getirebilmek."

Siyasi kararların eleştirilebileceğini ve tartışılabileceğini belirten Yüceer, buna saygı duyduğunu ancak kendi iradesinin başkaları tarafından farklı yorumlanmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

"BU SÖYLEMİN NE KADAR BOŞ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Parti değişikliğinin ardından belediye başkanlığı görevine ilişkin ortaya atılan iddialara da değinen Yüceer, mevzuatın bu konuda açık olduğunu söyledi.

Herhangi bir belediye başkanının başka bir belediye başkanının yerine geçmesinin söz konusu olmadığını belirten Yüceer, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Aslında bu bile bu söylemin ne kadar boş bir söylem olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir söylem doğru bir söylem olma şansını yitiriyor" ifadelerini kullandı.

"AÇIK İHALE ORANIMIZ YÜZDE 99"

Belediyenin mali yönetimi ve ihale süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yüceer, görev süresince şeffaflık ve mali disipline önem verdiklerini söyledi.

Hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmadığını belirten Yüceer, belediyenin ihale verilerini paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Benimle ilgili yürüyen ne bir soruşturma ne de başka bir şey var. İki buçuk yıldır görev yapıyoruz. Bizim belediyemiz hem mali disiplin açısından, bakın Türkiye ortalamasında açık ihale oranı yüzde 70 iken bizde yüzde 99 açık ihale oranımız var."

Doğrudan temin oranının göreve geldikleri dönemde yüzde 6 seviyesinde olduğunu, bu oranın yüzde 2,5'e kadar gerilediğini aktaran Yüceer, belediyeyi daha şeffaf, adaletli ve denetlenebilir hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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