Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi, AK Parti'ye katılması beklenen Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Kritik toplantı öncesi AK Parti'ye katılması beklenen Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER SARF ETMİŞTİ

4 Ağustos'ta CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medyadan yaptığı sert açıklamayla partisinden istifa etmişti. 7 Kasım'da istifasını duyuran Yüceer, "Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ’a hizmettir, Tekirdağ’ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir" demişti.

Candan Yüceer

DÜN CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025'te yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Böcek'in yerine başkan vekilini belirlemek üzere 11 Temmuz 2025'te toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin adayı Büşra Özdemir olmuştu.

Büşra Özdemir

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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