İsrail-İran savaşını son anda durdurdu! Biden'dan Netanyahu'ya: Bu gece değil!

İran'ın tarihinde ilk defa İsrail'i yüzlerce SİHA ve füzelerle hedef alışı sonrası dünya, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırı esnasındaki gizli görüşmesine odaklandı. İsrail'in Channel 14 televizyonu, Tel Aviv'in anında saldırı ile karşılık vereceğini fakat Biden'ın Netanyahu'ya "Bu gece değil!" diyerek olası bir savaşın önüne geçtiğini öne sürdü.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı. İran'ın 13 Mart gecesi İsrail'e misilleme olarak 100'lerce SİHA ve füze ile gerçekleştirdiği saldırı sonrası ABD Başkan'ı Biden'ın gerçekleştirdiği görüşme, olası bir savaşın seyrini etkiledi.

"BU GECE DEĞİL!"

İsrail'in Channel 14 televizyonu, Netanyahu yönetiminin İran'a saldırı kararı aldığını fakat Biden'ın bunu engellediğini öne sürdü. Biden'ın, İran misillemesi sonrası Netanyahu ile telefonda görüşerek, "Bu gece değil!" dediği öne sürüldü.

BİDEN UYARDI!

Biden-Netanyahu gelişmesinde göze çarpan diğer önemli bir detay ise, Amerikalı kıdemli bir yetkiliden geldi. Yetkili, Biden'ın görüşmede Netanyahu'ya, "gerilimin tırmanması riskinin dikkatlice düşünülmesi ve konuya stratejik açıdan yaklaşılması gerektiğini söylediğini" aktardı.

KARŞILIK VERİLECEK Mİ?

İsrail Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında gerçekleştirdiği ve İran'a verilecek cevabın değerlendirildiği toplantıda "acı verici misilleme saldırısı" seçenekleri görüşüldü. Toplantıda ele alınan bu seçeneklerin "bölgesel bir savaşa yol açmayacağı" savunuldu.

NE OLDU?

İsrail, 1 Nisan tarihinde İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenleyerek İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölümüne yol açtı.

Saldırıya misilleme ile karşılık vereceğini duyuran İsrail, 13 Nisan tarihinde İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatarak bazı askeri hedefleri vurdu.

İsrail, saldırıların çoğunu hava savunma sistemleriyle bastırırken, bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirti.