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İsrail Savaş kabinesi toplandı: İran'a karşı "acı verici misilleme" kararı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail Savaş kabinesi toplandı: İran&#039;a karşı &quot;acı verici misilleme&quot; kararı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran'ın tarihte ilk kez İsrail'e saldırmasının ardından Tel Aviv yönetimi Savaş Kabinesi'ni topladı. Toplantıda İran'a karşı "acı verici misilleme" kararı alındığı öne sürüldü.

Gazze'de soykırım yapan İsrail, Ortadoğu'da tansiyonu yükseltti. İran, Şam'daki konsolosluk binasına saldıran İsrail'e karşı tarihinde ilk kez saldırı düzenledi. 13 Nisan gecesi İsrail topraklarına 300'ü aşkın SİHA ve füze saldırılıları düzenleyen İran'a karşı İsrail Savaş Kabinesi kararını verdi. İddialara göre İsrail, İran'a karşı  "acı verici misilleme saldırısı" yapacak.

İSRAİL İRAN'A NASIL CEVAP VERECEK?

İsrail Savaş Kabinesi İran'ın saldırısı sonrasında ilk toplantısını yaptı. İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre toplantıda İran'a karşı "acı verici misilleme saldırısı" seçeneklerini ele aldı.

BÖLGESEL SAVAŞI TETİKLER Mİ?

Kanal 12'nin haberine göre Savaş Kabinesi, İran'a verilecek cevabın bölgesel bir savaşı körükleyip körüklemeyeceğini de masaya yatırdı. İddialara göre İsrail, böyle bir ihtimali öngörmüyor.

Haberde, toplantıda ele alınan bu seçeneklerin "bölgesel bir savaşa yol açmayacağı" savunuldu.

NETANYAHU YÖNETİMİ ABD'NİN TEPKİSİNİ ÇEKMEK İSTEMİYOR

Gazze'deki katliamla ABD'nin desteğini kaybetmeye başlayan İsrail, İran'ın saldırısıyla bu desteği yeniden buldu. Netanyahu yönetimi İran'a verilecek cevapta ABD'nin tepkisini çekmek istemiyor. Kanal 12'ninm haberine göre İsrail,  İran'a yapılacak saldırıda "ABD tarafından engellenmeyecek bir cevap" seçmeyi amaçlıyor.

İRAN-İSRAİL SAVAŞINDA NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyuran İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı. İran'ın saldırılarının çoğunluğu İsrail hava savunma sistemleri (demir kubbe), tarafından engellendi. Saldırıda İsrail'in bir askeri üssü füzelerle vuruldu.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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