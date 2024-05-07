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Bakan tarih verdi: İkinci Türk astronot uzay yolunda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan tarih verdi: İkinci Türk astronot uzay yolunda

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunun 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşeceğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay çalışmalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Buna göre, Türkiye'nin uzay programı kapsamında yapılan anlaşmalara uygun olarak, ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını duyurdu.

Bu uçuş, mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunacak. Bakan Kacır, her yatırımın ve projenin Türkiye'ye ve vatandaşlarına en üst düzeyde fayda sağlaması için titizlikle çalışacaklarını belirtti.

TARİH BELLİ OLDU

Bakan Kacır, "uzay sınırını geçen ve mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunan ikinci vatandaşımız Tuva Cihangir Atasever olacak" diyerek, Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunun, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşeceğini duyurdu.

4 ASTRONOT HAZİRANDA BİR ARAYA GELECEK

Astronot Atasever'e başarılar dileyen Kacır, "Türk milletinin desteği ve duaları onunladır" dedi ve şunları ekledi:

"Bu yörüngealtı araştırma uçuşunun ardından Milli Uzay Programımız kapsamındaki hedeflerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Barış ve ortak çalışma ruhunun sembolü uzayda Önümüzdeki dönemde de uluslararası işbirliklerine devam edeceğiz."

Uluslararası işbirliğinin bir parçası olarak, aksiyon 3 Görev ekibindeki dört astronotun haziran ayının başında Türkiye'de bir araya geleceği de açıklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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