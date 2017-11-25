Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA - Partiye yakın isimlerden elde edilen bilgilere göre, Genel Başkan Meral Akşener ile troykanın önemli isimlerinden Ümit Özdağ arasındaki ilk kırgınlık Koray Aydın’ın partiye katılması sırasında yaşandı. Uzun süre İYİ Parti oluşumuna uzak duran Aydın, Özdağ’ın İngiltere’de bulunduğu sırad ekibe katılması ve teşkilatlanmasından sorumlu tek kişinin kendisinin olduğunu ifade etmesi hem Özdağ, hem de Akşener’in sağ kolu Musavvat Dervişoğlu’nu rahatsız etti. Partinin kurucular kurulu üyelerinin belirlenmesi sırasında ise Akşener ile Özdağ cephesi arasında yaşanan gerilim zirve yaptı. Özdağ’ın kontenjanından sadece 5 kişi kurucular kurulunda yer alabildi. “Türkiyem Partisi” olarak yola çıkılan oluşuma kimseye haber vermeden isim ve logosunun Akşener tarafından verilmesi Özdağ ve ekibine tam bir şok yaşattı. Genel sektererlik koltuğunun CHP’den istifa eden İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ verilmesi ise Akşener ile Özdağ ile ipleri kopma noktasına getirdi. Özdağ, Akşener’e kırgın ve küskünlüğünü açıktan dile getirirken, kırgın olan isimlerden biri de Özcan Yeniçeri. Oluşumun başından beri yer almasına rağmen Yeniçeri’nin yönetimde yer alamaması bir başka küskün daha çıkmasını sağladı.