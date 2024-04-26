Bu defa da seyirci krizi! İyi Parti kurultayına izleyici alınmayacak

İyi Parti’nin yarın yapılacak olağanüstü kurultay öncesinde adaylar arasındaki gerginlik artıyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun kurultaya izleyici alınmayacağını ve bu kararın ‘genel başkan adaylarının mutabakatı’ ile ortaya çıktığını duyurdu. Ancak, ATO Kongre Salonu’nda yapılacak kurultaya izleyici alınmaması kararı genel başkan adaylarının tepkisini çekti. İyi Parti Genel Merkezinde kurultayla ilgili yapılan toplantıya adaylardan Tolga Akalın ve Koray Aydın’ı temsilen katılan isimler, ortak bir karar alınmadığını, parti genel merkezi tarafından alınan kararın kendilerine tebliğ edildiğini kaydetti. Akalın, izleyicisiz kurultay kararına tepkisini, “Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir kepazelik. Seçimi seyircisiz yapabilmek için divan kurulu oluşması lazım. Seçime engel bir husus görülmesi durumunda ancak divan başkanlığı buna karar verir. Toplantılara katılmak anayasal haktır. Bu hukuken yok hükmündedir. Bu kararı veren arkadaş bizim siyasi mücadelemizde olmayan biridir” sözleri ile dile getirdi.

Akşener’in desteklediği belirtilen Müsavat Dervişoğlu cephesinden ise şu ana kadar bu karara bir itiraz gelmedi.

Bu arada, kurultayın Divan Başkanlığını, adayların ortak mutabakatıyla Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin’in yapması bekleniyor.

AYDEMİR İSTİFA ETTİ

Öte yandan, seçim yenilgisinin ardından İyi Parti’de başlayan yaprak dökümü de sürüyor. Son olarak, Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, partiden istifa ettiğini açıkladı. Aydemir “Maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim” dedi.