İYİ Parti kongre tarihi 27 Nisan 2024 olarak belirlendi

İYİ Parti'nin 27 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü kurultayı öncesinde, delege listesinde yaşanan iddialar parti içinde gerginliğe neden oldu. Kurultay için hazırlanan delege listesinde, Genel Başkan Meral Akşener'in tekrar göreve getirilmesi amacıyla usulsüzlük yapıldığı iddiaları parti içinde tartışmalara sebep oldu. Haberin detayları şöyle..

Özellikle 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin oy kaybı yaşamasının ardından, Akşener'in kurultaya gitme kararı alması ve daha sonra aday olmayacağını açıklaması parti içindeki dengeleri değiştirdi. Detaylar şu şekilde...

İYİ PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN?

Delege listesinde yaşanan tuhaflıklar, gözleri parti yönetimine çevirdi. İstifa eden delegelerin isimlerinin hala listede yer alması ve bazı delegelerin yerine kopya delegelerin eklendiği iddiaları, kurultay sürecine gölge düşürdü. Örneğin, bir delegenin doğum tarihinin hatalı şekilde yazıldığı ve istifa eden delegelerin yerine doğru olmayan bilgilerle yeni delegelerin eklenmesi gibi durumlar, parti içinde rahatsızlığa yol açtı.

Parti içinden yapılan incelemeler ve tespitler sonucunda, delege listesindeki usulsüzlükler seçim kuruluna taşındı. Ancak, kurulun itirazı değerlendirme sürecinin sonuçları merakla bekleniyor.

İYİ PARTİ KURULTAY KARARINA İLİŞKİN DETAYLAR

Bu gelişmelerin ardından, usulsüzlük iddialarının asıl hedefinin Meral Akşener'in tekrar genel başkanlık görevine getirilmesi olduğu öne sürüldü. Bazı parti üyelerine göre, bu tür manipülasyonlarla kurultayın Akşener'in aleyhine sonuçlanmasının amaçlandığı belirtiliyor. Ancak, parti içinden gelen tepkiler ve itirazlar, bu tür girişimlere karşı bir duruş sergilenmesi gerektiği yönünde.

İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren benzer usulsüzlük iddialarının tekrar gündeme gelmesi, parti içindeki demokratik süreçlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. 2016'daki MHP Olağanüstü Kongresi'nde yaşanan benzer durumlar, İYİ Parti'de de endişe ve dikkatle karşılanıyor. Parti içindeki bu gelişmeler, kurultay öncesinde ve sonrasında parti içi demokrasinin güçlendirilmesi gerekliliği konusunda tartışmalara neden oldu.