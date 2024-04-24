Kurultay öncesi İyi Parti'den yeni karar: Katılımcı sınırlaması getirildi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, adayların ortak kararıyla salonun kapasitesi nedeniyle kurultaya delege, vekil, teşkilat başkanları dışında kimsenin davet edilmeyeceğini açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri sonrası parti içi krizin yaşandığı İyi Parti'de gözler kurultayda. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından partinin yeni genel başkanının kim olacağı merak konusu.

Kurultay öncesi son açıklama İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun'dan geldi. Olgun, parti kurultayına katılımcı sınırlaması getirdiklerini açıkladı.

Olgun, salonun kapasitesi nedeniyle delegeler, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanları dışında katılımcı davet edilmeyeceğini belirtti.

'ÇARPITMA VE POROVOKASYON' ÇAĞRISI

Olgun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İyi Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştiriyoruz.

Organizasyon komitesi ve Genel Başkan adayları, Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, D.Musavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, M.Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz beylerin katılımlarıyla yapılan toplantıda, aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, salonun fiziki şartları ve kapasitesi de dikkate alınarak; kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanlarımız ile önceki dönem milletvekillerimiz dışında katılımcı davet edilmemesi kararlaştırılmıştır.

Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken İyi Parti ailesi olarak kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim."