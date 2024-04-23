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İyi Parti'de üst düzey istifa! Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder görevi bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;de üst düzey istifa! Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder görevi bıraktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yerel seçimler sonrası büyük bir hezimet yaşayan İyi Parti'de, Meral Akşener'in aday olmama kararı sonrası istifa depremi sürüyor. Son olarak İyi Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerini başarısızlıkla tamamlayan iyi partide istifalar peş peşe geliyor. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultay öncesi aday olmayacağını duyurması üzerine, bir üst düzey isimden daha istifa geldi.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Önder, X hesabından duyurduğu istifasında öne çıkanlar şöyle:

Derdiyle dertlenip, neşesiyle gülümsediğim, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ve sonrası sonsuz yüzyıllarında ülkemizin olmazsa olmazı olan İYİ partimizin 27 Nisan’da yapılacak olan, olağanüstü genel kurulunun ülkemize, milletimize, Türk siyasetine ve partimize hayırlı olmasına diliyorum.

Bu vesileyle; 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimlerinin gerçekleşmesine az bir zaman kala kurucu Genel Başkanım Meral Akşener Hanımefendinin onurlarıyla atandığım ve görev süresince Ankara’mızın en ücra köşesindeki üyemizin dahi partimize olan mensubiyet şuurunu artırmak, il teşkilatımızı kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve seçimlerde de başarılı olmak adına yönetim kurulu ve divan üyesi arkadaşlarımla birlikte büyük bir gayretle yürütmüş olduğum Ankara İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle sonlandırdığımı tüm kamuoyuna duyururum.

İyi Parti'de üst düzey istifa! Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder görevi bıraktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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