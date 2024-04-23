Türk SİHA'ları Afrika semalarında! Askeri yardım bahanesiyle sömürüye son

Yerli ve özgün Türk SİHA'ları, Afrika başta Fransa'nın yerini alarak başrole yerleşti. Askeri yardım bahanesiyle Afrika'ya yerleşen Fransa gibi ülkeler Kara Kıta'dan peş peşe çıkarılıyor. Öte yandan Türkiye'nin 30'dan fazla Afrika ülkesine savunma sanayii alanında anlaşma sağlaması, Kara Kıta'nın bağımsızlığına katkı sunuyor.

Türkiye'nin Afrika'da izlediği yol haritası ve bölgedeki kimi ülkelerle geliştirdiği iş birliği giderek ete kemiğe bürünüyor. Afrika Boynuzu'nda Türk bayrağını en çok gördüğümüz alanlardan biri de savunma sanayii olarak yer alıyor. Öte yandan Türkiye'nin Afrika ülkelerine sağladığı savunma sanayii desteği sayesinde, Fransa gibi ülkeler, artık Afrika'yı sömüremiyor.

SAVUNMADA 30 ÜLKE İLE ANLAŞMA

TRT Haber'e göre, Ankara'nın halihazırda yaklaşık 30 Afrika ülkesiyle Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması var. Bu anlaşmalar sadece savunma sanayii platformlarının satışını kapsamıyor. Askeri çerçeve anlaşmalarıyla Türkiye ile Afrika'daki ülkeler arasında geliştirilen güvenlik ilişkileri de giderek derinleşiyor. Ortaya çıkan tabloda iki taraf için kazan-kazan ilkesiyle inşa edilen bu yeni süreç farklı dinamikleri de beraberinde getiriyor.

Gelinen noktada Afrika'daki kimi ülkelerin merkezi hükümeti, elindeki Türk SİHA'ları ile ayrılıkçı unsurlara ya da terör gruplarına operasyonlar düzenleyebiliyor. Günün sonunda Kara Kıta'da uzun yıllar sonra merkezi hükümetler 'devletin gücünü' bir şekilde Türk hava araçları vasıtasıyla göstermiş oluyor. Savunma Sanayii Araştırmacısı Ahmet Alemdar, Türkiye'nin Afrika'daki bu yansımasını ve sürecin detaylarını anlattı.

KISITLI İMKANLARLA KAPSAMLI ÇÖZÜM ARAYIŞI

"Son dönemde Afrika ülkelerine yapılan SİHA satışlarını bu yönüyle okumak lazım" dedikten sonra bölgedeki devletlerin, yeni tedarik edilen hafif savaş uçakları ve İHA sistemleriyle bir şekilde güncel kalmaya çalıştığını kaydetti. Bahse konu tehditlerle mücadele noktasında teçhizat ve eğitimli personel sorunları olduğu bilgisini de paylaşıyor Alemdar. Karadan, denizden ve havadan müdahale için hem personel hem zırhlı araç ve gereçlerin ne nitelik ne de sayısal olarak yeterli olmadığına dikkat çekti.

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KEŞİF, GÖZETLEME VE İSTİHBARAT 'OLMAZSA OLMAZ'

Alemdar, "İşte bu noktada Türkiye'den alınan SİHA'lar öne çıkıyor. Çünkü elinizdeki kısıtlı imkanları en verimli şekilde kullanabilmek için çok iyi bir keşif, gözetleme ve istihbarat üçgeni kurmanız gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak bu hava araçlarının son derece hassas mühimmatları da var" diyerek keşif gözetlemede SİHA'ların önemine değindi.

"TÜRK SİHA'LARI AFRİKA İÇİN EN İDEAL ÇÖZÜM"

Türk yapımı Bayraktar TB2 veya ANKA gibi MALE sınıfı İHA sistemlerinin Afrika ülkeleri için çok ideal çözümler oluşturduğu görüşünde Ahmet Alemdar, "Kaldı ki jet motorlu uçakların pilot eğitimleri de oldukça masraflı. Bir saatlik görev uçuşu işletme maliyeti elinizdeki Türk SİHA'sının kat be kat fazlası. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda Türk insansız hava araçları sahip oldukları yüksek teknoloji, hassas vuruş kabiliyetleri ve maliyet etkin yapılarıyla Afrika'daki tüm ülkelerin dikkatlerini üzerine çekiyor" açıklamasında bulundu.