Teknoloji devrimi Afrika'da: Çad'da AKSUNGUR SİHA gökyüzünde!

Çad'ın TUSAŞ tarafından teslim aldığı AKSUNGUR SİHA, ilk kez gökyüzünde görüntülendi. Çad, ANKA ve HÜRKUŞ'u da envanterine katmıştı.

Afrika ülkesi ÇAD, savunma sanayii tedarikini Türkiye'den yapmaya devam ediyor. Kısa süre önce TUSAŞ'tan Silahlı HÜRKUŞ Uçağı ile Anka SİHA tedarik eden Çad, bu sefer de ANKA'nın geliştirilmiş versiyonu olan AKSUNGUR'u envanterine kattı.

Birkaç ay önce AKSUNGUR'u envanterine katan Çad, SİHA'yı operasyonlarında kullanmaya başladı. Çad Hava Kuvvetleri, tarafından paylaşılan videoda, AKSUNGUR SİHA'sının 8 adet Roketsan MAM-L mühimmatıyla uçuş gerçekleştirildiği görüldü. SavunmaSanayiST'in haberine göre, AKSUNGUR, daha önce 12 adet MAM-L ile de görev yaptı.

3 HÜRKUŞ, 2 ANKA

Çad, geçtiğimiz dönemde 3 adet Silahlı HÜRKUŞ Uçağı ile 2 adet ANKA SİHA teslim aldı. Bunlara ilaveten Çad, envanterine 2 adet de AKSUNGUR SİHA katıyor. Çad, yeni tedarikler için de TUSAŞ ile temaslarını sürdürüyor.