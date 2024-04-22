İyi Parti kongre öncesi karıştı! Başkan adayı Kodaz'a parti içinden engel

Yerel seçimden hezimetle ayrılan İyi Parti'de kongre öncesi hareketlilik sürüyor. Mehmet Tolga Akalına, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu adaylar arasında... İyi Parti'de bir diğer aday Günay Kodaz parti içinden yapılan engellemeler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına izin verilmediği iddia etti.

31 Mart'ta sandıktan aldığı yenilgi sonrasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda yeniden aday olmayacağını açıkladı. Akşener'in açıklamasının ardından gözler 27 Nisan’daki olağanüstü kurultaya çevrildi. Mehmet Tolga Akalın, Günay Kodaz, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu'nun adaylar arasında olduğu İyi Parti'de başkanlık yarışı kızıştı.

İyi Parti Genel Başkan Adayı Avukat Günay Kodaz, “Parti genel merkezinde basın açıklaması yapmama izin verilmedi” dedi.

BU KARARI ŞÜPHEYLE KARŞILIYORUM

İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Kodaz, şöyle konuştu:

“Benim aday olup olmamam konusunda kamuoyunun kafasını bulandırdılar. Yasal olarak hakkımdı. Hala kurucular kurulu üyesiyim, hala parti üyesiyim. Ve hala da üst kurul delegesiyim. Benim bu aday yolculuğumu karalamak istediler. İhraç durumum var ama kesinleşmedi. Davamız devam ediyor. Genel başkan adayı koşullarına sahip olduğuma dair dilekçe verdim. Ve genel merkezde açıklama yapmak istedim. Önce bana dönüp 'Yapabilirsiniz' dediler. Diğer adaylar için basına duyuruda bulundular. Fakat benim için basın duyurusunda bulunmadılar. Basına duyuruyu kendim yapmam gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine kendim basın açıklaması hazırladım. Fakat bugün bana geri dönüş yapıldığında genel merkezde basın açıklaması yapmama izin verilemeyeceğini belirttiler. Koray Bey ve benim bu saatten sonra açıklama yapamayacağımı söylediler. 17 Nisan günü açıklama yapmama izin verdiler. 3 gün sonra bugün ise açıklama yapamayacağımı söylediler. Bu kararı şüpheyle karşılaşıyorum."

İYİ PARTİ İÇİNDE KAZANMAMI İSTEMEYENLER VAR

Bu karardan İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz’ı sorumlu tutan Kodaz, “İYİ Parti’nin içinde bazıları benim kürsüye çıkıp seçmenin gönlünü kazanacağım için hitap etmemi istemediler. Seçmeni ikna edebileceğim kaygısıyla bu yarışın tek kadın adayını elemeye gayret ediyorlar. Önce yasal olmasına rağmen aday olamayacağımı söylediler ve üst kurul delegesinin kafasını karıştırmaya çalıştılar. Bunu engelleyemeyeceklerini anladıktan sonra aday olabilirsiniz dediler” ifadelerini kullandı.

Kodaz, bu durumun siyasi nezaketsizlik ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.