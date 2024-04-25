İyi Partili Yanıkömeroğlu CHP'ye geçti! Rozetini Özgür Özel taktı

İyi Parti'den ayrılan Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP’ye katıldı. Yanıkömeroğlu’na rozetini Genel Başkan Özgür Özel taktı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Yerel seçimlere ‘hür ve müstakil’ girme kararı alınmasından sonra 6 Aralık 2023’te partisinden istifa eden eski İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu dün CHP’ye katıldı. Yanıkömeroğlu’na rozetini CHP Grup Toplantısında Genel Başkan Özgür Özel taktı.

"GELİN, KAYDOLUN, SİYASET YAPIN"

Grup toplantısında parti teşkilatına, yeni üye kampanyası başlatılması çağrısı da yapan Özel “CHP’ye üye olmayan ama ilgi duyan gençlere buradan sesleniyorum, gelin kaydolun siyaset yapın, size çok ihtiyacımız var” dedi. Özel daha sonra CHP’ye kayıt olan salondaki iki genci kürsüye aldı. Gençlerden birine Özgür Özel rozetini verirken, diğer gence de gençlik kolları başkanı rozetini taktı.

Bu arada, İyi Parti’den istifa eden başka milletvekillerinin de önümüzdeki günlerde CHP’ye katılabileceği iddia edilirken, kulislerde bu isimler arasında Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ile İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin de olduğu konuşuluyor.

Öte yandan, yerel seçimlerde 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesinden dolayı Meclis’teki sandalye sayısı 125’e düşen CHP’nin vekil sayısı 126’ya yükseldi.