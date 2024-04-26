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İzmir'de dehşet! Sahilde yürüyenler fark etti, hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de dehşet! Sahilde yürüyenler fark etti, hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de sahilde yürüyüşe çıkanlar bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark ettiği gibi yetkililere haber verdi. Adrese gelen sağlıkçılar şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'in Konak ilçesindeki sahil yolunda bir kişi ölü bulundu. Alsancak Kordonboyu sahil yolunda bir kişinin hareketsiz yattığını görev vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İzmir'de dehşet! Sahilde yürüyenler fark etti, hayatını kaybetti - 1. Resim

Bölgeye yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, yapılan incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de dehşet! Sahilde yürüyenler fark etti, hayatını kaybetti - 2. Resim

Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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