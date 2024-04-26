İzmir'de dehşet! Sahilde yürüyenler fark etti, hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Nisan 2024 08:44 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 08:52 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İzmir'de sahilde yürüyüşe çıkanlar bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark ettiği gibi yetkililere haber verdi. Adrese gelen sağlıkçılar şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.