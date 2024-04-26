İzmir'de dehşet! Sahilde yürüyenler fark etti, hayatını kaybetti
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir'de sahilde yürüyüşe çıkanlar bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark ettiği gibi yetkililere haber verdi. Adrese gelen sağlıkçılar şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
İzmir'in Konak ilçesindeki sahil yolunda bir kişi ölü bulundu. Alsancak Kordonboyu sahil yolunda bir kişinin hareketsiz yattığını görev vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, yapılan incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı