Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, doğuştan yürüme engelli Ertan Şakiri’yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011’deki Makedonya ziyareti esnasında Şakiri’yi Makedonya’da yaşayan soydaşlara emanet ettiğini hatırlatan Kara “Ertan bizim de evladımız” diye konuştu. Şakiri’nin küçük evde kalabalık 2 aileyle birlikte kaldığını dile getiren Kara, onu rahat yaşayabileceği yeni bir eve kavuşturmak istediklerini söyledi. Erdoğan’ın yakın dönemde Makedonya’ya ziyaret gerçekleştireceğini de belirten Kara, Cumhurbaşkanı’nın Şakiri’nin yeni evine konuk olmasını sağlamak istediklerini aktardı. Kara, Şakiri başkanlığında engelliler için bir yardımlaşma ve dayanışma derneği kurulacağı müjdesi verdi. Raşit Ağzıkara