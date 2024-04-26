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Kelime-i Tevhid yazılı bayrakla yürüyen kişiye küfür eden şüpheli tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kelime-i Tevhid yazılı bayrakla yürüyen kişiye küfür eden şüpheli tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de yapılan Gazze’ye destek yürüyüşünün ardından elindeki ‘Kelime-i Tevhid’ yazılı bayrakla yürüyen şahsa küfür edip müdahalede bulunduğu için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Nisan Cumartesi günü Eskişehir Gazze Platformu tarafından İsrail’in saldırısı altındaki Filistin’e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağıyla yürüyen Y.U. isimli şahsa H.K.T. adlı kişi tepki gösterdi. Bayrağı bırakmasını isteyen H.K.T., Y.U.’ya küfür etti. Ardından gerginlik yaşandı.

Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan H.K.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçları çerçevesinde adliyeye sevk edilen H.K.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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