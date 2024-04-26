Kelime-i Tevhid yazılı bayrakla yürüyen kişiye küfür eden şüpheli tutuklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Nisan 2024 11:44 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 11:45 - Güncelleme:

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Eskişehir’de yapılan Gazze’ye destek yürüyüşünün ardından elindeki ‘Kelime-i Tevhid’ yazılı bayrakla yürüyen şahsa küfür edip müdahalede bulunduğu için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.