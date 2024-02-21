Kelime-i Tevhid bayrağı açan vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy'a 2 bin lira para cezası verildi

İstanbul’da elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye "Sen tam bir Arap sevicisisin" diyerek saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy, kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırıldı. Akersoy halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünü protesto etmek için Beyoğlu'ndaki yürüyüşe katılan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir’e (48) ‘sen tam bir Arap sevicisisin. Arap kültürünü savunuyor’ diyerek saldırdığı iddia edilen sanık Ege Akersoy (25) hakkında karar verildi.

2 BİN TL CEZA VERİLDİ

Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye ‘sen tam bir Arap sevicisisin’ diyerek saldırdığı iddia edilen sanık Ege Akersoy’un kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Akersoy’un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Sanık Akersoy’un ‘basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

MAĞDUR VATANDAŞ OLAY ANINI ANLATTI

Duruşmada söz alan müşteki Aydemir, şunları söylemişti: ‘’Mitinge gitmiştim, mitingden döndüğüm sırada sanık Akersoy bir anda karşıma çıktı. Bana 'burası Türkiye, Arap seviciliği mi yapıyorsun, Arap kültürünü mü savunuyorsun’ gibisinden diyerek kızdı bana ve bir anda kuvvetli bir yumruk yedim, vuracağını dahi hissetmedim bir anda vurdu. Bir müddet yerde kaldım. Sonra vatandaşlar geldi ve müdahale ettiler. Sanığa ‘sen Müslüman değil misin’ dedim bana ‘Müslümanım’ dedi. Sanığa ‘Sen Türk isen ben de Türküm, ne vuruyorsun’ dedim. Öfkelendi, vurdu. Şikayetçiyim’’

NE OLMUŞTU?

Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek eylemi sonrası Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir ile üniversite öğrencisi Ege Akersoy arasında tartışma çıkmış Akersoy tartışma sonrasında Aydemir'e yumruk atmıştı. Akersoy olay sonrasında çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Kısa sürede de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.