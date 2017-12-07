Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu.

PAVLOPULOS'UN EZİK HALLERİ



Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında basına açık gerçekleştirilen görüşmede, Lozan Anlaşması gündeme geldi.

Anlaşmanın güncellenmesini istemeyen Pavlopulos, Erdoğan'ın konuşmaya başlamasıyla ellerini bağlayıp oturduğu kanepenin köşesine doğru kaydı.





ERDOĞAN'IN RAHATLIĞI



Pavlopulos'un ezik tavırları karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gayet rahat bir şekilde oturarak net cümlelerle konuşmasına devam etti.

MEDYANIN GÖZÜ GÖRÜŞMEDEYDİ



İkili arasında gerçekleştiren görüşme, Yunan medyası tarafından yakından takip edildi.

Görüşmenin bitmesiyle birçok haber kanalında Pavlopulos'un hareketleri tartışıldı.





YUNAN ÜZGÜN



Programın canlı yayın konuğu olan yorumcular, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın ezik halleri nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

PAVLOPULOS CAPS OLDU



Yunan Twitter kullanıcıları da Pavlopulos'un ezik hallerine dikkat çekerek bazı caps hazırladı.