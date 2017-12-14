Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSMB'nin başlattığı "Yerli Üret, Yerli Tüket" toplumsal farkındalık seferberliğinin tanıtım toplantısı, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, acımasız, rekabetçi, çıkarların daha ön planda olduğu ve bu uğurda her şeyin mübah sayıldığı bir dönemde yaşadıklarını belirterek, "Özü, bu topraklarla yoğurulmuş olan bizlerin ortaya koyacağı değerler çok önemli. Vicdani, ahlaki, adil ve hem Hakk'a hem de halka hesap verebilir olmalı. Yani, bir anlamda tutarlılık, insani tutarlılık bence işin püf noktası. Yerlilikten bahsediyoruz. Yerlilik bir tercih, yaşam biçimi, varoluşumuzun sebebini anlamlı kılmaktır." diye konuştu.

Olpak, Burdur'un bin yüz rakımlı bir yayla köyünün çocuğu olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Okulumuzda yerli malı kullanımı için evden getirdiğimiz elmalarla sembolleştirme yapılırdı. Maalesef o güzelim köyde, kendi ineğimizin sütünü içip aynı sütten tereyağını yemek varken, o yıllarda sabahları Marshall yardımı süt tozu içiyorduk. O köyden bahsediyorum. Yanında yine Marshall yardımı margarin sürülmüş ekmek ile... Çevremizde gözlemlediğimizde maalesef proje ortaya koymaktan çok ortaya koyulanların eleştirisiyle zaman geçirdiğimizi görüyoruz. Eleştirmeyecek miyiz? Elbette eleştireceğiz, evet yanlışa 'dur' diyeceğiz ama biraz da büyük düşüneceğiz, teferruata takılmayacağız. Anadolu deyişi ile cambaza bakmayacağız."

"Seferberlik çağrısına uymak boynumuzun borcu"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da yerli malı üretmenin, kullanmanın temelinin İzmir İktisat Kongresi'nde atıldığını aktararak, "Amaç belliydi, yurdun bağımsızlığı. Bağımsızlık söz konusu ise her bir fert üzerine düşen görevi en üst seviyede yerine getirmeli. Bugün bu seferberlik çağrısına uymak da bizlerin boynunun borcu. ASKON olarak bu çalışmaya her türlü desteği vereceğimizi, özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Cesur, Türkiye'de üretilen birçok ürününün, dünyanın her yerinde satıldığına dikkati çekerek, "Bizim yaş kuşağımızda olanlar iyi hatırlar, okullarda düzenlenen Yerli Malı Haftası'nda yerli ürün olarak hep portakal, muz ve elmayı görürdük. Yerli mal denilince bu ürünler harici başka ürün yok gibi algı oluşurdu. Bugün ise çok şükür milli ve yerli politikalarla ürünlerimizi çeşitlendirdik. Yerli otomobil ve yerli uçaktan bahseder olduk. Özellikle savunma sanayimizde bu alanda kalıpları kırar olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"2018'de 33 etkinlik yapılacak"

MSMB Genel Başkanı Dr. Muhammet Garip ise seferberlik kapsamındaki 33 etkinliğin 2018 yılı boyunca Türkiye’nin her yerinde yapılmasının planlandığını söyledi. Garip, yerli ve milli üretim için gösterilen çabanın yanı sıra tüketicilerin de aynı hassasiyete sahip olmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da programa gönderdiği mesajda kampanyanın hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemizin zengin birikiminin üretime dönüştürülmesi ve yerli üreticinin desteklenerek buradan elde edilecek artı değerin yeni yatırımlarda kullanılması bilincinin yaygınlaştırılmasını, temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Gümüş Motor belgeseli gösterildi

Konuşmaların ardından, Olpak, Cesur, Garip ve Konya Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Görgülü, seferberliğin temsili olarak başlatılması için sahnede hazırlanan butonlara basarak, yapılacak etkinlik başlıklarından oluşan animasyon gösterisini ekrana getirdi.

Programda, 1960 yılında Türkiye'nin ilk yerli motorlarını üretmeyi başaran, ardından ismi Pancar Motor olarak değişip 2013 yılına kadar üretimini sürdüren Gümüş Motor'un hikayesini anlatan belgesel gösterildi.