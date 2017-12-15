Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti. Peki Necmi Kadıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, neden istifa etti? AK Partili İstanbul, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti

Necmi Kadıoğlu kimdir?

1954 yılında Gümüşhane'de doğdu. İlkokulu Gümüşhane'de orta, lise ve üniversite eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. İş hayatına Gümrük Müşaviri olarak başladı. Mali Müşavir olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında üstdüzey yöneticilik yaptı.

1992-1993 yılları arasında Kağıthane Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

28 Mart 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediyesi'nde Belediye Başkanı olarak göreve başladı. İyi derecede İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve altı çocuk babasıdır.