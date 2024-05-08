Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı

19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı

Gündem Haberleri

Rize’de 4 yıldır aranan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yapılan operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde Pazar ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak, yasa dışı kenevir ekimiyle ilgili çalışma yapıldı.

Çalışmalarda olayın şüphelisinin, hakkında görevini yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma, silahla tehdit, ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurmak başta olmak üzere 11 adet suçtan ötürü toplamda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 4 yıldır aranan C.G. (46) olduğu tespit edildi.

19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

Asayiş komando timi, jandarma asayiş timleri, TEM unsuru ve JASAT timleri tarafından Pazar'ın Yemişli köyünde operasyon gerçekleştirildi.

İkamette yapılan operasyonda hükümlü şahıs mutfak tezgahının altından girilen gizli bölmede yakalandı.

19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Dursun Özbek'ten Süheyl Batum'un 'peşkeş' sözlerine zehir zemberek cevap! Galatasaray'da seçim öncesi söz düellosu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz hayatını kaybetti - GündemEski Devlet Bakanı hayatını kaybettiİlkokulda korkutan anlar! Ekipler harekete geçti: Çocuğun neredeyse parmağı kopacaktı - GündemEkipler harekete geçti: Çocuğun neredeyse...1 milyon 135 bin TL'ye aldı, hayatının şokunu yaşadı! Gelen rapor davalık etti - Gündem1 milyon 135 bin TL'ye aldı, hayatının şokunu yaşadıBakan Özhaseki'den yürek yakan sözler: Yalvardık, yakardık, bedeli ağır oldu - Gündem"Yalvardık, yakardık, bedeli ağır oldu"Böyle umursamazlık görülmedi! Köpeği ezerek metrelerce sürükledi: O anlar kamerada - GündemKöpeği ezerek metrelerce sürükledi'Kesik baş' cinayetinde yeni gelişme! Kayıp kafatası günlerdir aranıyordu... - Gündem'Kesik baş' cinayetinde yeni gelişme! K
Sonraki Haber Yükleniyor...