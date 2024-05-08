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Beton pompası vincinin çarptığı patpat sürücüsü hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beton pompası vincinin çarptığı patpat sürücüsü hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da beton pompası vinci, patpata çarptı. Kazada patpat sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya Seydişehir Taraşçı yolu Gökçehüyük kavşağı yakınlarında O.U. idaresindeki beton pompası vinci Abdurrahman Gülen idaresindeki patpata çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan patpat sürücüsü Abdurahman Gülen olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patpat sürücüsü Abdurahman Gülen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vinç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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