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Eşyalarını çalan hırsıza seslendi: Aferin, paranı IBAN'dan atacağım

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eşyalarını çalan hırsıza seslendi: Aferin, paranı IBAN&#039;dan atacağım

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de evine girip eşyalarını çalan hırsıza sosyal medya hesabından seslenen Uğur Saygı, "Hırsız kardeşe sesleniyorum; onu ödüllendireceğim. Aferin, güzel bir hırsızlık. Öyle fazla hırsızlık yapmayın. Eşyaları ver, ben senin paranı IBAN’dan atacağım" dedi.

Olay, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sivas’ta bulunan Uğur Saygı’nın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine, eşi ve kayınvalidesi uyuduğu sırada pencereden giren hırsızlar, evdeki komodin, TV, laptop ve süpürgesini çaldı.

Sabah eve hırsız girdiğini fark eden aile fertleri durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sivas’ta bulunan Uğur Saygı, sosyal medyada paylaştığı video ile hırsıza seslendi.

"HIRSIZI ÖDÜLLENDİRECEĞİM"

Evine giren hırsız ya da hırsızların evindeki komodin ve puf takımı, süpürge makinesi ve plazma TV’yi çaldıklarını söyleyen Saygı, "Hırsız kardeşe sesleniyorum; onu ödüllendireceğim. Neyse paran vereceğim. Eşyaları sakın sağa sola verme. Beni sosyal medya üzerinden ara. Neyse emeğini vereceğim.

"PARANI IBAN'DAN ATACAĞIM"

Aferin, güzel bir hırsızlık. Öyle fazla hırsızlık yapmayın. Bileğinizin hakkıyla adam gibi çalışın. Sakın eşyaları satma. Eşyaları ver, ben senin paranı IBAN’dan atacağım. Nasıl bir hırsızsan Allah razı olsun, güzel bir hırsızmışsın" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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