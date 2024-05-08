Eski sevgilisinin evine hırsız gibi girdi, bir kişiyi öldürdü

Niğde’de arkadaşıyla birlikte eski sevgilisinin evine balkondan giren ve evde karşılaştıkları genci kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Sazan Çıkmazı'nda meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi D.A.'nın 3. kattaki evine balkondan giren Gökhan Ö. (40) ile arkadaşı Tayfur A. (32), evde karşılaştıkları Emircan Ö.'yü (28) kalbinden bıçaklamış, genç adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın iki faili Gökhan Ö. ile Tayfur A. emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. Cinayet zanlıları emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar Gökhan Ö. ve Tayfur A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkacak.