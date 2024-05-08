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Kağıthane'de meydan savaşı! Park kavgasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kağıthane&#039;de meydan savaşı! Park kavgasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane’de gece saatlerinde sokak arasında çıkan park kavgasından dolayı araç sahipleri birbirine girdi. Ortalığın karıştığı kavgada, aile fertlerinin de evlerden gelerek dahil olması sonucu yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bir kadın eline aldığı sopayla adama vurmak istedi ancak sopayı kaptırınca itildi.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre işten dönen bir kişi, aracını park etmek için evinin bulunduğu sokağa geldi.

Kağıthane'de meydan savaşı! Park kavgasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu - 1. Resim

Sokağın tamamen araçlarla kapalı olduğunu fark eden sürücü aracıyla girişi yapamayınca duruma tepki gösterdi. Sesin yükseldiğini fark eden diğer araç sahibi ise tartışmaya dahil oldu.

Kağıthane'de meydan savaşı! Park kavgasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu - 2. Resim

İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya döndü. Sesleri fark eden diğer aile üyelerinin de evlerinden inerek kavgaya dahil olmasıyla sokak savaş alanına döndü. Bir kadının ise eline geçen sopayla kavgaya girmesi gözlerden kaçmadı.

Kağıthane'de meydan savaşı! Park kavgasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu - 3. Resim

İki ailenin kavgasını olay yerine gelen polis ekipleri ayırırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Daha sonra birbirlerinden şikayetçi olduğunu söyleyen taraflar evlerine döndü. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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