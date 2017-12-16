Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özhaseki ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulunda, bakanlıklarının 2018 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını cevapladı. Hava kirliliğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Özhaseki, şu anda bakanlık olarak 263 noktada hava kirliliğini ölçtüklerini ve tehlikeli gördükleri yerlerde kısa, orta, uzun vadeli projeler yaptıklarını söyledi.

Şu anda kırmızı noktaya gelmiş olan bir yerin olmadığını vurgulayan Özhaseki, "Eğer kırmızı noktaya gelen yer olursa zaten birinci tedbir olarak Enerji Bakanlığının doğalgazı o ile götürmesi öncelikler arasında diyerek onları devreye sokuyoruz. Son 3 yılda Türkiye ortalamasında yaklaşık yüzde 20 iyileşme var. Bizim arkadaşlarımızın, bürokratların çalışmaları 2019 yılında AB normlarının yakalanması üzerindedir." diye konuştu.

Kentsel dönüşüme değinen Özhaseki, konuya ilişkin yeni yasalar hazırlanmasını isteyerek, Meclis uygun çalışma ortamına geldiğinde konuyu Meclise getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Durduğu yerde yoğunluk arttırarak iş yapmak kentsel dönüşüm değil. Kat yüksekliği vererek yarısı müteahhit yarısı vatandaşa kentsel dönüşüm değil. Vatandaşı yerinden çıkarıp, bir yere götürüp boşalttığı yeri büyük iş merkezlerine satmak asla doğru bir hareket değildir. Bütün bunların tek temel prensiplerini yazdık. Getirdiğim zaman da öyle tahmin ediyorum ki burada arkadaşlarımız oy birliği ile geçecek bir konu diye düşünüyorum."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Ankara adliyesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

KHK ile ihraç edilen ve açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna çağrı yapılmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Gül, komisyonun, bağımsız teşekkül edilen bir komisyon olduğunu ve bu hususla alakalı kamuoyundaki bu tür değerlendirmeleri kendilerinin takdir edeceğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda tutuklu erlerle ilgili soruyu yanıtlayan Gül, 317 kişinin şu anda tutuklu olduğunu, beraat edenlerin çoğunun er ve erbaşlar ile öğrenciler olduğunu, mahkemelerin bu konuda titizlikle suçlu ve suçsuzu ayırt ettiğini, tutuklu olanların da vatandaşların şehit olduğu yerlerde bulunanlar olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, TÜİK, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz projeleri bölge kalkınma idareleri başkanlıkları, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulunun 2018 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.