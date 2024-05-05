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İstanbul'da 1 Mayıs'ta polise güçlük çıkaran zanlılardan 38'i tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde taşkınlık yaparak polise mukavemet gösteren 65 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 38'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 65 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta polise güçlük çıkaran zanlılardan 38'i tutuklandı - 1. Resim

65 ŞÜPHELİDEN 38'İ TUTUKLANDI

Burada savcılıkta ifade veren şüphelilerden 52’si, ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet’, ’terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’kamu görevlisine direnme’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27 şüpheli adli tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta polise güçlük çıkaran zanlılardan 38'i tutuklandı - 2. Resim

"ASLA AMACINA ULAŞAMAYACAK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olaylar asla amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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