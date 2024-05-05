Muğla açıklarında gece yarısı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

AFAD VE KANDİLLİ'DEN İLK VERİLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Türkiye'nin dört bir yanında depremler yaşanmaya devam ediyor. Akdeniz'de üst üste meydana gelen 4.0 civarındaki depremlere bir yenisi daha eklendi. Muğla açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.