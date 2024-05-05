Muğla açıklarında gece yarısı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanında depremler yaşanmaya devam ediyor. Akdeniz'de üst üste meydana gelen 4.0 civarındaki depremlere bir yenisi daha eklendi. Muğla açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD VE KANDİLLİ'DEN İLK VERİLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi