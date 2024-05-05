Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Muğla açıklarında gece yarısı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Muğla açıklarında gece yarısı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla açıklarında gece yarısı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akdeniz'de üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanında depremler yaşanmaya devam ediyor. Akdeniz'de üst üste meydana gelen 4.0 civarındaki depremlere bir yenisi daha eklendi. Muğla açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN İLK VERİLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. 
 
 
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. 
 
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Biden'a 88 Kongre üyesinden ortak mektup: İsrail yardımlarını gözden geçir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Gündemİstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakAdana'da saldırı dehşeti! Çocuğuyla yoldan geçen kadın ensesinden vurularak öldü - GündemAdana'da saldırı dehşeti4 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı! Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı - GündemŞehit asker son yolculuğuna uğurlandıYemek ihalesi iddiası gündemdeydi! Diyanet'ten yalanlama geldi - GündemYemek ihalesi iddiası gündemdeydi!1 Mayıs'ta polise saldıran 52 kişiye tutuklama talebi - Gündem1 Mayıs'ta polise saldıran 52 kişiye tutuklama talebiAraçlar akıntıya kapıldı, duvarlar yıkıldı! Sağanak vuran Şırnak'ı uzmanlar bu gece için uyardı - GündemAraçlar akıntıya kapıldı, duvarlar yıkıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...