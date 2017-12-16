Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, hayatını kaybetti. Beykoz Konakları'ndaki evinde silahla vurulmuş halde bulunan 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ın intihar ettiği öğrenildi. Komşular evden bir el silah sesi duyulduğunu söyledi. Ayrıca Mehmet Yavuz Yılmaz'ın evdeki çalışanları bir gün önce izne gönderdiği ortaya çıktı. İlk incelemelere göre Mehmet Yavuz Yılmaz, ayakta sağ taraftan sıkılan kurşunla intihar etti.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın (38) ölü bulunduğu Beykoz'daki evde, cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Yılmaz'ın evde silahla vurulmuş halde ölü bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, ev ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

Polisin ve cumhuriyet savcısının konuttaki çalışması sürüyor.

ÇALIŞANLARI BİR GÜN ÖNCE İZNE GÖNDERMİŞ

Evden bir el silah sesi duyulması üzerine girilen konutta Yılmaz'ın cesediyle karşılaşıldığı belirtildi. Ayrıca Mehmet Yavuz Yılmaz'ın evdeki çalışanları bir gün önce izne gönderdiği ortaya çıktı. İlk incelemelere göre; Mehmet Yavuz Yılmaz, ayakta sağ taraftan sıkılan kurşunla intihar etti.

Öte yandan Mehmet Yavuz Yılmaz'ın babası Mesut Yılmaz'ın, Los Angeles'ten THY'nin tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.