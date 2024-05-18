Ata'nın katledilmesinin üzerinden daha 1 hafta geçmedi! Yol kavgasında kuryeyi bıçakladılar

Balıkesir'de kurye Ata Emre Akman'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından korkunç bir olay daha yaşandı. İstanbul Esenyurt’ta motokurye ile yol tartışması yapan şahıslar, kuryeyi cadde ortasında darbetti. Kavgada kurye bıçaklanırken o anlar kameralara da yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın tanımadığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülmesi infial uyandırdı. Dün de akşam saatlerinde Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü ile motokurye arasında yol tartışması çıktı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da durarak araçlarından indi.

HEPSİ BİR OLUP KURYEYİ DARBETTİ

İki taraf birbirine girerken, sürücü ve yanındaki kişiler kuryeyi darp etmeye başladı. Aralarından bir kişi ise elindeki bıçakla motokuryeyi yaraladı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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"BIÇAKLI BİR OLAYDI"

Olayla ilgili konuşan esnaf Sadık Doğan, “İçeride çalışıyorduk. Motosiklet ile bir kamyonet birbirlerine laf atarak ilerlediler ve durdular. Yol kavgası sebebiyle birbirlerine girmişlerdi. Biz de ayırmaya gittik. Ben kavga edenlerden birisini aldım ve buraya getirdim. Motokurye yaralandı. 5-6 kişi dövmüşler. Ardından polis ve ambulans geldi. Yaralı ambulansla götürüldü. Bıçaklı bir olaydı” dedi.