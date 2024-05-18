Bakan Uraloğlu duyurdu! Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Mayıs 2024 08:54 - Güncelleme: 18 Mayıs 2024 09:31 - Güncelleme:

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.