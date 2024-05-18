Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mayıs 2024 00:07 - Güncelleme: 18 Mayıs 2024 00:35 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeni atama ve görevden alma kararı yayımlandı. Aynı zamanda Angola Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yeni atama yapıldı. Et ve Süt Kurumu (ETK) Yönetim Kurulu üyeliklerine iki yeni isim getirildi.