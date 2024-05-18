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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan yeni atama ve görevden alma kararı
Erdoğan, Resmi Gazete, Atama, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeni atama ve görevden alma kararı yayımlandı. Aynı zamanda Angola Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yeni atama yapıldı. Et ve Süt Kurumu (ETK) Yönetim Kurulu üyeliklerine iki yeni isim getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama ve görevden kararları yayımlandı.

ANGOLA BÜYÜKELÇİLİĞİNE YENİ İSİM

Angola Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muhammet Mustafa Çelik atandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı - 5. Resim

ETK YÖNETİM KURULUNA İKİ İSİM ATANDI

Et ve Süt Kurumu (ETK) Yönetim Kurulu üyeliklerine Hasan Davulcu ve Ersin Dilber getirildi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı - 6. Resim

İKİ BAKANLIKTA GÖREVDEN ALMA KARARI

Kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürü Güler Ustaoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan görevden alındı.

Erdoğan'ın kararıyla yapılan diğer atamalar ve görevden alma kararları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı - 4. Resim

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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