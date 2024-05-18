Bankalar yarışa girdi! İşte ‘sıfır faizli kredi’ fırsatları

Yerel seçimler öncesindeki 6 haftada 85 milyar TL artan tüketici kredileri hacmi, seçim sonrası 6 haftada sadece 30 milyar TL yükseldi. Tüketiciler, yüksek faiz ortamında uygun kredi arayışına girerken; bankalar da yeni müşteriye özel sıfır faizli kredi yarışına girdi. 30 bin TL’ye kadar verilen sıfır faizli kredilerde, taksit sayısı 6’ya kadar çıkıyor. Bu kredilerin bir kısmı nakit avans bir kısmı kredi olarak kullandırılıyor. İşte sıfır faizli mikro kredi fırsatları…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Türkiye’de dezenflasyonist süreci tesis etmek için uygulanan sıkı para politikası kararlılıkla devam ederken, bu süreçte kredi faiz oranları da ciddi yüksek seviyelere ulaştı. 120 aylık konut kredisinde ana para hariç faiz yükü az yüzde 250 olarak gerçekleşirken; benzer şekilde 48 aylık otomobil kredilerinde de faiz yükü yüzde 150’yi geçiyor. İhtiyaç kredilerinde de tüketiciler; 12 aylık en kısa vadede bile ortalama yüzde 50 faiz yükü ile karşılaşabiliyor.

KREDİ HACMİ NE DURUMDA?

Yüksek faiz oranları son dönemde kredi hacmine yansıdı. BDDK verilerine göre yerel seçimlerden önceki son hafta olan 29 Mart haftasında, 1 trilyon 623 milyar TL tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü, 10 Mayıs ile biten haftada 1 trilyon 653 milyar TL’ye yükseldi.

Bu yıl 16 Şubat haftasında ise bu dilimdeki kredilerin toplam büyüklüğü 1 trilyon 538 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Yani seçim öncesi 6 haftada ihtiyaç kredileri 85 milyar TL artarken; seçim sonrası 6 haftada sadece 30 milyar TL yükseldi. Rakamlar, kredi hacminde artış hızındaki daralmayı da gösterdi.

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KREDİ KARTLARINDA SON DURUM

Son haftalarda birçok sektörde kredi kartına taksit sayısı da 2’ye kadar geriledi. Ayrıca taksitlendirme için birçok sektör ve iş yeri de en az 1000 TL’lik alışveriş şartı koşmaya başladı. Bununla birlikte kredi kartından nakit çekim faizinin yüzde 5’e çıkarılması da, bu kanaldan gerçekleşen para arzını daraltıyor.

Bankalararası Kart Merkezi tarafından açıklanan rakamlara göre; şubat ayında 121 milyar 255 milyon TL olan kredi kartı nakit çekim hacmi, mart ayında 89 milyar 337 milyon TL’ye kadar geriledi. Sonraki aylarda da benzer şekilde gerileme eğiliminin devamı bekleniyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİLER

Bu ortamda tüketiciler, küçük ihtiyaçları için mikro kredi arayışına yöneldi. Bankalar ise yeni müşteri çekmek için sıfır faizli ancak düşük tutarlı kredi kampanyaları yarışına girdi. Bu kategorideki kredilerin bir kısmı “İhtiyaç Kredisi” bir kısmı ise “Taksitli Nakit Avans” olarak kullandırılıyor. Bu hafta itibarıyla dikkat çeken “sıfır faizli” kredilerin miktarları ve vadeleri şöyle:

-QNB Finansbank; 30 bin TL (3-6 ay vade/20 bin TL’si nakit avans)

-Garanti BBVA; 30 bin TL (3-6 ay vade/20 bin TL’si nakit avans)

-Deniz Bank; 25 bin TL (3-6 ay vade/15 bin TL’si nakit avans)

-İş Bankası; 25 bin TL (3 ay vade/nakit avans)

-Akbank; 20 bin TL (3 ay vade/nakit avans)

-Cepte TEB; 10 bin TL (6 ay vade)