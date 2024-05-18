Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Merkezi'ni kapattı

Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Merkezi'ni kapattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Merkezi&#039;ni kapattı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hazine yardımı alamadıkları için küçülmeye gittiklerini açıkladı. İnce Ankara'daki genel merkez binasını boşalttıklarını ve daha küçük bir ofise geçeceklerini duyurdu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde 0.17 oy alan İnce, hazine yardımı da almadıkları için Ankara'da bulunan genel merkez binasını kapattıklarını açıkladı.

Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Merkezi'ni kapattı - 1. Resim

Muharrem İnce

KÜÇÜK BİR OFİSE TAŞINACAKLAR

Binanın kapısına kilit vurulurken Sözcü'ye açıklamalarda bulunan İnce ise Etimesgut'ta daha küçük bir ofise taşınacaklarını duyurdu. İnce, "Hazine’den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. İletişim olanağının arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluk." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Merkezi'ni kapattı - 2. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şarkıcı Puff Diddy'nin kız arkadaşına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ata'nın katledilmesinin üzerinden daha 1 hafta geçmedi! Yol kavgasında kuryeyi bıçakladılar - GündemYol kavgasında kuryeyi bıçakladılarPazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanların lüks hayatı: Son model araçlar, tekneler... - GündemPazarcılıktan lüks hayataİmamoğlu 73 kişiyle Roma'ya gitti, kaldıkları otelin fiyatı dudak uçuklattı - GündemKaldıkları otelin fiyatı dudak uçuklattıBakan Uraloğlu duyurdu! Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak - GündemYarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak20 ilde 'Sibergöz-39' operasyonu: 74 şüpheli yakalandı - Gündem20 ilde 'Sibergöz-39' operasyonu: 74 şüpheli yakalandıHafta sonu planı yapanlara Meteoroloji uyarısı! Sağanak, toz taşınımı, heyelan... - GündemMeteoroloji'den il il sağanak ve toz taşınımı uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...