Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Merkezi'ni kapattı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hazine yardımı alamadıkları için küçülmeye gittiklerini açıkladı. İnce Ankara'daki genel merkez binasını boşalttıklarını ve daha küçük bir ofise geçeceklerini duyurdu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde 0.17 oy alan İnce, hazine yardımı da almadıkları için Ankara'da bulunan genel merkez binasını kapattıklarını açıkladı.

Muharrem İnce

KÜÇÜK BİR OFİSE TAŞINACAKLAR

Binanın kapısına kilit vurulurken Sözcü'ye açıklamalarda bulunan İnce ise Etimesgut'ta daha küçük bir ofise taşınacaklarını duyurdu. İnce, "Hazine’den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. İletişim olanağının arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluk." ifadelerini kullandı.