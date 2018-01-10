Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adaletin en kısa zamanda yerini bulmasını ümit ettiklerini söyleyen Kavakcı “Arzu ediyoruz ki bu dava en kısa zamanda sonuçlanır ve 28 Şubat’ın bir senei devriyesine daha gelirken, inşallah adaletin tecellisine daha yaklaşmış oluruz” dedi. İstanbul Milletvekili Benli de “Eğer 1980 ya da 1960 ihtilalini yapanları zamanında yargılayabilseydik, tüm Türkiye’ye zarar veren eylemlerinden cezalarını çekebilselerdi, ne 1980 darbesindeki ne 28 Şubat darbesindeki acılar yaşanırdı. Bana göre 28 Şubat darbesinin yargılanması, 15 Temmuz davalarındaki sanıkların yargılanması kadar önemli” diye konuştu.